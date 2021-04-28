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Показали перші фото королеви Єлизавети ІІ під час роботи після смерті чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Показали перші знімки королеви Єлизавети II, яка виконує свої офіційні обов'язки після смерті принца Філіпа. Вона провела аудієнції по відеозв'язку з Віндзорського замку. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

У п'ятницю закінчилася двотижнева жалоба за покійним принцом Філіпом, після чого високопоставлені члени королівської сім'ї знову приступили до виконання своїх церемоніальних обов'язків.

На фото королева привітно усміхнена новим послам Латвії та Кот-д'Івуару, які прибули для цього в Букінгемський палац.

З нагоди цього заходу королева була одягнена в сукню ніжно-блакитного кольору з великими ліловими, білими і жовтими квітами. Посли Латвії та Республіки Кот-д'Івуар Івіта Бурмістров і Сара Аффуе Амані в ході аудієнції вручили королеві відкличні листи для своїх попередників і власні вірчі грамоти.

Додатково

Ще 13 квітня вона удостоїла аудієнції графа Піля, який офіційно склав з себе повноваження лорда-камергера, а наступного дня вона вже поклала виконання обов'язків лорда Чемберлена на барона Паркера, який відповідав за організацію похорону принца Філіпа.

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