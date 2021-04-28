Показали первые фото королевы Елизаветы II во время работы после смерти мужа
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Показали первые снимки королевы Елизаветы II, выполняет свои официальные обязанности после смерти принца Филиппа. Она провела аудиенции по видеосвязи из Виндзорского замка. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
В пятницу закончился двухнедельный траур по усопшему принцу Филиппом, после чего высокопоставленные члены королевской семьи вновь приступили к исполнению своих церемониальных обязанностей.
На фото королева приветливо улыбающаяся новым послам Латвии и Кот-д'Ивуара, которые прибыли для этого в Букингемский дворец.
По случаю этого мероприятия королева была одета в платье нежно-голубого цвета с большими лиловыми, белыми и желтыми цветами. Послы Латвии и Кот-д'Ивуара Ивита Бурмистров и Сара Аффуе Амани в ходе аудиенции вручили королеве отзывные письма для своих предшественников и собственные верительные грамоты.
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Еще 13 апреля она удостоила аудиенции графа Пиля, который официально составил с себя полномочия лорда-камергера, а на следующий день она уже положила выполнения обязанностей лорда Чемберлена на барона Паркера, который отвечал за организацию похорон принца Филиппа.