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Показали, чим харчуються солдати на базі “Десна”

Показали, чим харчуються солдати на базі “Десна”

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Новий раціон військовослужбовців, які проходять службу у навчальному центрі “Десна”, показали у прес-службі центру, передає УНН.

До обіднього меню у їдальні бази “Десна” входять овочеві салати, фрукти, м’ясо, гарнір і перші страви.

“Салат із капустою, горошком, кукурудзою, рис із овочами, реберця із чорносливом, гречка, курячий бульйон із локшиною, борщ, банани.... Це — обід в „Десні“”, — повідомили в навчальному центрі.

При цьому в прес-службі центру уточнили, що півбанана військовослужбовці отримають тільки на обід — протягом дня солдати отримають і другу половину фрукту. Також в меню є й шоколад.

Судячи із численних коментарів до публікації, питання харчування військовослужбовців строкової служби є дуже чутливим. Втім, багато кого з дописувачів більше цікавить, чи багато крадуть на харчуванні відповідальні посадові особи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Черкаського підприємця судитимуть за привласнення 3 млн грн, виділених на харчування військових 

Нагадаємо, минулого року довкола харчування на військовій базі “Десна” розгорівся скандал, коли у мережі з’явилися фото хліба з хробаками та каші з мухами. Тоді також повідомили, що у раціоні військових відсутнє м’ясо. Тоді ж були продемонстровані фото зіпсованої тушонки, яку подали солдатам з іншої військової частини. 

Як повідомлялося, військові частини в Україні переходять на нову систему харчування. База “Десна” потрапила до тих військових частин, що першими переходять на нову систему харчування. У Міноборони також повідомили, що у навчальному центрі було відремонтовано їдальню.

Відповідно до нової системи харчування за каталогом збільшується раціон харчування з 32 позицій до 348. Зокрема додано свіжі овочі та фрукти, та такі позиції як кава.

Також важливою нормою нової системи харчування є відмова Міністерства оборони від фірм аутсорсерів, що раніше готували їжу для військовослужбовців. Тепер же військові частини самостійно найматимуть кухарів та здійснюватиме закупівлю продуктів харчування. Повністю на нову систему харчування військові частини мають перейти за три роки.

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