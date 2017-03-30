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Черкаського підприємця судитимуть за привласнення 3 млн грн, виділених на харчування військових

Черкаського підприємця судитимуть за привласнення 3 млн грн, виділених на харчування військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно підприємця, який обвинувачується у привласненні 3 млн грн бюджетних коштів, виділених на харчування військових. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.

Прокуратурою області завершено досудове розслідування та до суду скеровано обвинувальний акт стосовно одного з місцевих підприємців за фактом привласнення державних коштів в особливо великих розмірах під час проведення тендерних закупівель продуктів харчування для військовослужбовців.

Нагадаємо, у серпні 2016 року правоохоронцями припинено незаконну діяльність службових осіб низки суб’єктів господарювання міста Черкаси та суміжних областей, які створили підприємства задля одночасної участі в проведенні конкурсних торгів із закупівлі продуктів харчування для військовослужбовців, замовниками яких виступають військові частини та підрозділи Національної гвардії України, дислоковані у різних регіонах України.

Під час досудового розслідування доведено створення штучної конкуренції між вказаними вище підприємствами та забезпечення безпрограшного результату для суб’єктів злочину. Підприємствами-учасниками конкурсів пропонувалися ціни на продукцію в кілька разів завищені від реальних ринкових цін. Продукція перепродавалася між ними ж, а грошові кошти від різниці в цінах привласнювалися власниками підприємств, внаслідок чого державі заподіяно збитків у розмірі більш як 3 млн грн.

Крім незаконної участі в конкурсних торгах, встановлено також, що якість продукції, яка поставлялася підприємствами державним замовникам, зокрема підрозділам Нацгвардії, за висновками експертизи не відповідала вимогам державних стандартів.

За вчинене підприємцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, екс-працівника "Ощадбанку" судитимуть на привласнення мільйону гривень.

Українські Національні Новини

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