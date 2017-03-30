Черкасского предпринимателя будут судить за присвоение 3 млн грн, выделенных на питание военных

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42769 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102937 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157816 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117059 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116904 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112795 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104459 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107121 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103610 просмотра

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Черкасского предпринимателя будут судить за присвоение 3 млн грн, выделенных на питание военных

Черкасского предпринимателя будут судить за присвоение 3 млн грн, выделенных на питание военных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, обвиняемого в присвоении 3 млн грн бюджетных средств, выделенных на питание военных. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

Прокуратурой области завершено досудебное расследование и в суд направлено обвинительное заключение в отношении одного из местных предпринимателей по факту присвоения государственных средств в особо крупных размерах при проведении тендерных закупок продуктов питания для военнослужащих.

Напомним, в августе 2016 правоохранителями прекращена незаконная деятельность должностных лиц ряда субъектов хозяйствования города Черкассы и смежных областей, которые создали предприятия для одновременного участия в проведении конкурсных торгов по закупке продуктов питания для военнослужащих, заказчиками которых выступают военные части и подразделения Национальной гвардии Украины, дислоцированные в разных регионах Украины.

Во время досудебного расследования доказано создание искусственной конкуренции между указанными выше предприятиями и обеспечение беспроигрышного результата для субъектов преступления. Предприятиями-участниками конкурсов предлагались цены на продукцию в несколько раз завышены от реальных рыночных цен. Продукция перепродавалась между ними же, а денежные средства от разницы в ценах присваивались владельцами предприятий, в результате чего государству причинен ущерб в размере более 3 млн грн.

Кроме незаконного участия в конкурсных торгах, установлено также, что качество продукции, поставляемой предприятиями государственным заказчикам, в частности подразделениям Нацгвардии, по выводам экспертизы не соответствовала требованиям государственных стандартов.

За совершенное предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, экс-сотрудника "Сбербанка" будут судить на присвоение миллиона гривен.

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