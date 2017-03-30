Черкасского предпринимателя будут судить за присвоение 3 млн грн, выделенных на питание военных
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, обвиняемого в присвоении 3 млн грн бюджетных средств, выделенных на питание военных. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.
Прокуратурой области завершено досудебное расследование и в суд направлено обвинительное заключение в отношении одного из местных предпринимателей по факту присвоения государственных средств в особо крупных размерах при проведении тендерных закупок продуктов питания для военнослужащих.
Напомним, в августе 2016 правоохранителями прекращена незаконная деятельность должностных лиц ряда субъектов хозяйствования города Черкассы и смежных областей, которые создали предприятия для одновременного участия в проведении конкурсных торгов по закупке продуктов питания для военнослужащих, заказчиками которых выступают военные части и подразделения Национальной гвардии Украины, дислоцированные в разных регионах Украины.
Во время досудебного расследования доказано создание искусственной конкуренции между указанными выше предприятиями и обеспечение беспроигрышного результата для субъектов преступления. Предприятиями-участниками конкурсов предлагались цены на продукцию в несколько раз завышены от реальных рыночных цен. Продукция перепродавалась между ними же, а денежные средства от разницы в ценах присваивались владельцами предприятий, в результате чего государству причинен ущерб в размере более 3 млн грн.
Кроме незаконного участия в конкурсных торгах, установлено также, что качество продукции, поставляемой предприятиями государственным заказчикам, в частности подразделениям Нацгвардии, по выводам экспертизы не соответствовала требованиям государственных стандартов.
За совершенное предпринимателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, экс-сотрудника "Сбербанка" будут судить на присвоение миллиона гривен.