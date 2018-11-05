Показали, чем питаются солдаты на базе "Десна"

В обеденное меню в столовой базы "Десна" входят овощные салаты, фрукты, мясо, гарнир и первые блюда.

"Салат с капустой, горошком, кукурузой, рис с овощами, ребрышки с черносливом, гречка, куриный бульон с лапшой, борщ, бананы.... Это - обед в "Десне"", - сообщили в учебном центре.

При этом в пресс-службе центра уточнили, что полбанана военнослужащие получат только на обед - в течение дня солдаты получат и вторую половину фрукта. Также в меню есть и шоколад.

Судя по многочисленным комментариям к публикации, вопросы питания военнослужащих срочной службы является очень чувствительным. Впрочем, многих из авторов больше интересует, много ли воруют на питании ответственные должностные лица.

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В прошлом году вокруг питания на военной базе "Десна" разгорелся скандал, когда в сети появились фото хлеба с червями и каши с мухами. Тогда также сообщили, что в рационе военных отсутствует мясо. Также были продемонстрированы фото испорченной тушенки, которую подали солдатам другой воинской части.

Как сообщалось, военные части в Украине переходят на новую систему питания. База "Десна" попала в число тех воинских частей, которые первыми переходят на новую систему питания. В Минобороны также сообщили, что в учебном центре была отремонтированна столовая.

Согласно новой системе питания по каталогу увеличивается рацион питания с 32 позиций до 348. В частности добавлены свежие овощи и фрукты, и такие позиции такие как кофе.

Также важной нормой новой системы питания является отказ Министерства обороны от фирм аутсорсеров, что раньше готовили пищу для военнослужащих. Теперь же военные части самостоятельно нанимать поваров и осуществлять закупку продуктов питания. Полностью на новую систему питания воинские части должны перейти за три года.