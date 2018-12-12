Покарання за несвоєчасну заміну гуми на авто: МВС вивчає світовий досвід

"Сьогодні у нас немає законопроекту. Близько півтори десятки країн містять таку ж саму норму як і в Україні. Це країни Середньої, Центральної та Західної Європи - там покладаються на розсуд водія в залежності від погодних умов. І так само є півтори десятки країн, які зобов'язують перехід на сезонні шини. Ми розглядаємо варіант чи потрібно, чи не потрібно посилювати відповідальність", - сказав Варченко.



Він пояснив, що в Європі покладаються на відповідальність водія з посиланням на загальне формулювання, що параметри шин мають відповідати дорожній обстановці та дорожнім умовам, а водій несе посилену відповідальність у разі потрапляння в ДТП, яка була пов'язана з якістю шин.



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"Ми розуміємо, що враховуючи всю цю світову практику, ми можемо запропонувати і запровадити відповідальність за не перехід водіїв на зимові шини. Але разом з тим, ми розуміємо, що потрібне зважене рішення. Тому сьогодні: так розглядаємо варіанти, вивчаємо світову практику і дивимось", - повідомив Варченко.



Окрім цього Варченко розповів, що, у разі ухвалення змін, посилюватиметься, як адміністративна так і кримінальна відповідальність, якщо відсутність гуми призвела до людських поранень чи жертв.



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"Це може бути посилення або не посилення відповідальності в залежності від того, які будуть наслідки від ДТП. Тут треба розуміти: саме ДТП і наслідки цього ДТП. Чи є загиблі люди, поранені і таке інше. Сьогодні опосередковано наше законодавство накладає обов'язок на водія утримувати автомобіль в належному технічному стані. І, зокрема, акцентує, що належний технічний стан стосується гальмівної системи і всіх складових гальмівної системи. Зрозуміло, що важливою складовою гальмівної системи є шини і їх якість. Там навіть параметри є для кожного виду автомобіля, починаючи від мотоциклів і закінчуючи великим вантажними автомобілями з причепами, скільки має бути гальмівний шлях. Коли один з елементів гальмівної системи водія в неналежному стані, можна притягати до відповідальності за цим параметром. Але загальне притягнення до відповідальності залежить від того, які були наслідки від ДТП. Чи то подряпались машини, чи то маємо загиблих, поранених. І відповідно можуть обтяжувати покарання. Наприклад, неналежний стан по терміну ув'язнення чи по штрафним санкціям може наближатись до вищої межі", - сказав Варченко.



Він також зазначив, що зараз в Україні практики притягнення водія до відповідальності за несвоєчасну зміну гуми немає. Саме тому розглядається можливість внесення до законодавства норми прямої дії.



Як повідомляв УНН, в Україні хочуть ввести відповідальність за несвоєчасну заміну літньої гуми на авто.