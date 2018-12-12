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Наказание за несвоевременную замену резины на авто: МВД изучает мировой опыт

Киев • УНН

 • 15347 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Законопроекта, который бы усиливал ответственность водителей за несвоевременную замену резины в зависимости от погодных условий, пока нет. Однако сейчас Министерство внутренних дел изучает опыт других европейских стран в этом вопросе, чтобы определиться нуждается ли Украина в соответствующих изменениях в законодательство. Об этом в беседе с корреспондентом УНН сообщил советник Министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

Наказание за несвоевременную замену резины на авто: МВД изучает мировой опыт

"Сегодня у нас нет законопроекта. Около полутора десятка стран имеют такую же норму как и в Украине. Это страны Средней, Центральной и Западной Европы - там полагаются на усмотрение водителя в зависимости от погодных условий. И так же есть полтора десятка стран, обязывают переход на сезонные шины. Мы рассматриваем вариант "нужно, не нужно" усиливать ответственность", - сказал Варченко.

Он пояснил, что в Европе полагаются на ответственность водителя со ссылкой на общую формулировку, что параметры шин должны соответствовать дорожной обстановке и дорожным условиям, а водитель несет усиленную ответственность в случае попадания в ДТП, котрое связанно с качеством шин.

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"Мы понимаем, что, учитывая всю эту мировую практику, мы можем предложить и ввести ответственность за не переход водителей на зимние шины. Но вместе с тем, мы понимаем, что нужно взвешенное решение. Поэтому сегодня: так рассматриваем варианты, изучаем мировую практику и смотрим", - сообщил Варченко.

Кроме этого Варченко рассказал, что, в случае принятия изменений, будет усиливаться, как административная так и уголовная ответственность, если отсутствие резины привело к человеческим раненям или жертвам.

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"Это может быть усиление или не усиление ответственности в зависимости от того, какие будут последствия ДТП. Здесь надо понимать: именно ДТП и последствия этого ДТП. Есть погибшие люди, ранены и так далее. Сегодня опосредованно наше законодательство накладывает обязанность на водителя удерживать автомобиль в надлежащем техническом состоянии. И, в частности, подчеркивает, что надлежащее техническое состояние касается тормозной системы и всех составляющих тормозной системы. Понятно, что важной составляющей тормозной системы являются шины и их качество. Там даже параметры являются для каждого вида автомобиля, начиная от мотоциклов и заканчивая большим грузовыми автомобилями с прицепами, сколько должен быть тормозной путь. Когда один из элементов тормозной системы водителя в ненадлежащем состоянии, можно привлечь к ответственности по этому параметру. Но общее привлечение к ответственности зависит от того, какие были последствия ДТП. То поцарапались машины, то есть погибшие, раненые. И соответственно могут обременять наказания. Например, ненадлежащее состояние по сроку заключения или по штрафным санкциям может приближаться к высшему пределу", - сказал Варченко.

Он также отметил, что сейчас в Украине практики привлечения водителя к ответственности за несвоевременную смену резины нет. Именно поэтому рассматривается возможность внесения в законодательство нормы прямого действия.

Как сообщал УНН, в Украине хотят ввести ответственность за несвоевременную замену летней резины на авто.

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