Погода в Україні 17 травня: дощі, грози, град та сильний вітер

У суботу, 17 травня, в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Також варто очікувати на заморозки й сильний вітер. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

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Сьогодні у західних та північних областях очікуються помірні дощі, однак на решті території опади можуть бути значними, подекуди з грозою та градом.

Вітер буде переважно південно-східний зі швидкістю 3-10 м/с, на сході можливі пориви - 15-20 м/с. На заході країни можливий туман.

Температура повітря:

на заході вдень +8...+13 °С, на Закарпатті до +15 °С;

на півночі вдень +12…+18 °С;

у центрі вдень +13…+18 °С;

на півдні вдень +10…+15 °С, у Криму +19…+24 °С;

на сході вдень +17…+22 °С.

У Карпатах синоптики прогнозують дощ із мокрим снігом. Температура в гірському регіоні впродовж доби триматиметься на рівні 2−7° тепла.

У Києві вдень також прогнозують помірні дощі. Температура вдень буде коливатися у межах +12 – +14 градусів.

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