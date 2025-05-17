Погода в Україні 17 травня: дощі, грози, град та сильний вітер

$41.470.07
46.380.21
ukenru
Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф
16 травня, 15:59 • 89265 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

16 травня, 15:31 • 100444 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

16 травня, 13:30 • 62197 перегляди

На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров

Ексклюзив
16 травня, 13:06 • 74785 перегляди

Чому нове регулювання фармринку в Україні може призвести до дефіциту ліків та розвитку тіньового ринку - думка експертки (ВІДЕО)

16 травня, 11:56 • 71259 перегляди

Зеленський про перемовини в Стамбулі: російські представники навіть не можуть піти на припинення вогню

16 травня, 09:33 • 107562 перегляди

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

16 травня, 08:56 • 78451 перегляди

Україна у переговорах з ЄС щодо перехідного періоду безвізової торгівлі - Шмигаль

16 травня, 08:43 • 64466 перегляди

Трамп заявив, що зустрінеться з путіним, "щойно ми зможемо це організувати"

15 травня, 15:19 • 161100 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 172152 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1.3м/с
89%
745мм
Популярнi новини

Американського співака Кріса Брауна не випустили під заставу за звинуваченням у нападі: його світове турне під загрозою

16 травня, 17:05 • 23292 перегляди

Переговори України та рф у Стамбулі: турецький чиновник оцінив їх як "більш позитивні, ніж очікувалося"

16 травня, 17:08 • 5452 перегляди

У Стамбулі мединський намагався тиснути на українську делегацію фейковими цитатами Бісмарка і Наполеона - ЦПД

16 травня, 17:13 • 10398 перегляди

Переговори України та росії в Туреччині: стали відомі нові деталі зустрічі

16 травня, 17:54 • 9004 перегляди

Обмежено придатні українці мають повторно пройти ВЛК: поліція примусово доставлятиме до ТЦК тих, хто не з'явиться

16 травня, 19:59 • 7868 перегляди
Публікації

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

16 травня, 15:59 • 89253 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

16 травня, 15:31 • 100431 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 294867 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 285078 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 346398 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Майя Санду

Борис Пісторіус

Метте Фредеріксен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Стамбул

Туреччина

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Американського співака Кріса Брауна не випустили під заставу за звинуваченням у нападі: його світове турне під загрозою

16 травня, 17:05 • 23401 перегляди

Трамп заявив, що Тейлор Свіфт "більше не гаряча"

16 травня, 16:22 • 37065 перегляди

Культового актора Тіма Каррі, який бореться із наслідками інсульту, помітили на рідкісній прогулянці у візку

16 травня, 14:52 • 43961 перегляди

Sunday Times оновив рейтинг найбагатших у Британії: лідерство за Гопі Хіндуджа, а Дуа Ліпа - наймолодша власниця статків

16 травня, 13:03 • 52677 перегляди

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

16 травня, 09:08 • 104142 перегляди
Актуальне

The Guardian

Forbes

Instagram

Фокс Ньюс

Безпілотний літальний апарат

Погода в Україні 17 травня: дощі, грози, град та сильний вітер

Київ • УНН

 • 154 перегляди

17 травня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, помірні дощі у західних та північних областях, грози з градом на решті території. Вітер південно-східний, температура від +8 до +24 °С.

Погода в Україні 17 травня: дощі, грози, град та сильний вітер

У суботу, 17 травня, в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Також варто очікувати на заморозки й сильний вітер. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Сьогодні у західних та північних областях очікуються помірні дощі, однак на решті території опади можуть бути значними, подекуди з грозою та градом.

Вітер буде переважно південно-східний зі швидкістю 3-10 м/с, на сході можливі пориви - 15-20 м/с. На заході країни можливий туман.

Температура повітря

  • на заході вдень +8...+13 °С, на Закарпатті до +15 °С;
    • на півночі вдень +12…+18 °С;
      • у центрі вдень +13…+18 °С;
        • на півдні вдень +10…+15 °С, у Криму +19…+24 °С;
          • на сході вдень +17…+22 °С.

            У Карпатах синоптики прогнозують дощ із мокрим снігом. Температура в гірському регіоні впродовж доби триматиметься на рівні 2−7° тепла.

            У Києві вдень також прогнозують помірні дощі. Температура вдень буде коливатися у межах +12 – +14 градусів.

            Циклон та контрасти з температурою: якою буде погода вихідними на екваторі травня 16.05.25, 11:47 • 2566 переглядiв

            Віта Зеленецька

            Віта Зеленецька

            Погода та довкілля
            Україна
            Київ
            Brent
            $65.23
            Bitcoin
            $102,832.50
            S&P 500
            $5,949.56
            Tesla
            $347.66
            Газ TTF
            $35.16
            Золото
            $3,194.50
            Ethereum
            $2,477.30