Циклон та контрасти з температурою: якою буде погода вихідними на екваторі травня

Вихідними, 17 та 18 травня, очікується контрастна погода – на сході очікується потепління до +22 градусів, а на заході, півночі та центральних областях стовпчики термометрів піднімуться максимум до +14 градусів. Україна лишається в зоні дії циклону, тому погода буде переважно вологою, із періодичними дощами. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram, пише УНН.

З її слів, у суботу, 17 травня температура повітря буде знову вкрай контрастна.

У східній частині очікується +19+22 градуси, а на заході, півночі та в багатьох центральних областях лише +9+14 градусів. У південній частині від +16 на Одещині до +23 градусів на Херсонщині та в Криму.

Із північних областей вирветься до теплішої погоди Сумщина, тут завтра до +17 градусів. А в центрі очікується від +12 на Вінниччині до +21 градуса на Дніпропетровщині.

18-го травня в Україні також часом дощі, хіба що у південній частині - без опадів. За інформацією Діденко, температура повітря у неділю підвищиться і становитиме +15+19 градусів, на сході та півдні очікується до +18+22 градусів. Лише в західних областях в неділю буде прохолодно, +10+14 градусів.

У Києві в суботу холодно, +10+12 градусів, йтиме дощ. У неділю варто висунути носа на вулицю і пройтися приємно, дощ припиниться, будуть сонячні прояснення і потепліє до +15 градусів