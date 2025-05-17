Погода в Украине 17 мая: дожди, грозы, град и сильный ветер
Киев • УНН
17 мая в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, умеренные дожди в западных и северных областях, грозы с градом на остальной территории. Ветер юго-восточный, температура от +8 до +24 °С.
В субботу, 17 мая, в Украине синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Также стоит ожидать заморозки и сильный ветер. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Сегодня в западных и северных областях ожидаются умеренные дожди, однако на остальной территории осадки могут быть значительными, местами с грозой и градом.
Ветер будет преимущественно юго-восточный со скоростью 3-10 м/с, на востоке возможны порывы - 15-20 м/с. На западе страны возможен туман.
Температура воздуха:
- на западе днем +8...+13 °С, на Закарпатье до +15 °С;
- на севере днем +12…+18 °С;
- в центре днем +13…+18 °С;
- на юге днем +10…+15 °С, в Крыму +19…+24 °С;
- на востоке днем +17…+22 °С.
В Карпатах синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом. Температура в горном регионе в течение суток будет держаться на уровне 2−7° тепла.
В Киеве днем также прогнозируют умеренные дожди. Температура днем будет колебаться в пределах +12 – +14 градусов.
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