Погода в Украине 17 мая: дожди, грозы, град и сильный ветер

В субботу, 17 мая, в Украине синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Также стоит ожидать заморозки и сильный ветер. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня в западных и северных областях ожидаются умеренные дожди, однако на остальной территории осадки могут быть значительными, местами с грозой и градом.

Ветер будет преимущественно юго-восточный со скоростью 3-10 м/с, на востоке возможны порывы - 15-20 м/с. На западе страны возможен туман.

Температура воздуха:

на западе днем +8...+13 °С, на Закарпатье до +15 °С;

на севере днем +12…+18 °С;

в центре днем +13…+18 °С;

на юге днем +10…+15 °С, в Крыму +19…+24 °С;

на востоке днем +17…+22 °С.

В Карпатах синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом. Температура в горном регионе в течение суток будет держаться на уровне 2−7° тепла.

В Киеве днем также прогнозируют умеренные дожди. Температура днем будет колебаться в пределах +12 – +14 градусов.

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