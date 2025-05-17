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Погода в Украине 17 мая: дожди, грозы, град и сильный ветер

Киев • УНН

 • 188 просмотра

17 мая в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, умеренные дожди в западных и северных областях, грозы с градом на остальной территории. Ветер юго-восточный, температура от +8 до +24 °С.

Погода в Украине 17 мая: дожди, грозы, град и сильный ветер

В субботу, 17 мая, в Украине синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Также стоит ожидать заморозки и сильный ветер. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня в западных и северных областях ожидаются умеренные дожди, однако на остальной территории осадки могут быть значительными, местами с грозой и градом.

Ветер будет преимущественно юго-восточный со скоростью 3-10 м/с, на востоке возможны порывы - 15-20 м/с. На западе страны возможен туман.

Температура воздуха

  • на западе днем +8...+13 °С, на Закарпатье до +15 °С;
    • на севере днем +12…+18 °С;
      • в центре днем +13…+18 °С;
        • на юге днем +10…+15 °С, в Крыму +19…+24 °С;
          • на востоке днем +17…+22 °С.

            В Карпатах синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом. Температура в горном регионе в течение суток будет держаться на уровне 2−7° тепла.

            В Киеве днем также прогнозируют умеренные дожди. Температура днем будет колебаться в пределах +12 – +14 градусов.

            Циклон и контрасты с температурой: какой будет погода на выходных в экваторе мая 16.05.25, 11:47 • 2566 просмотров

            Вита Зеленецкая

            Вита Зеленецкая

            Погода и окружающая среда
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