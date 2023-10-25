Погана видимість у Києві: туман протримається до ранку - Укргідрометцентр
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У столиці України значно погіршилась видимість до 200-500 метрів через туман, який протримається до ранку. Водіям рекомендується бути більш обачними. Про це інформує УНН з посиланням Укргідрометцентр.
Цитата
“У найближчу годину з утриманням вночі та вранці 26 жовтня туман, видимість 200-500 м”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Рівень небезпеки жовтий.
Водіям за кермом рекомендують дотримуватися наступних порад:
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- знизити швидкість руху;
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- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
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- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
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- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
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- уникати різких маневрів на дорозі.
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