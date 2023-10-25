Погана видимість у Києві: туман протримається до ранку - Укргідрометцентр

Цитата

“У найближчу годину з утриманням вночі та вранці 26 жовтня туман, видимість 200-500 м”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Рівень небезпеки жовтий.

Водіям за кермом рекомендують дотримуватися наступних порад:



знизити швидкість руху;



за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;



тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;



при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;



уникати різких маневрів на дорозі.



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