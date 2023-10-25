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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Плохая видимость в Киеве: туман продержится до утра - Укргидрометцентр

Киев • УНН

 • 144330 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В столице Украины значительно ухудшилась видимость до 200-500 метров из-за тумана, который продержится до утра. Водителям рекомендуется быть более осмотрительными. Об этом информирует УНН со ссылкой Укргидрометцентр.

Плохая видимость в Киеве: туман продержится до утра - Укргидрометцентр

Цитата 

“В ближайший час с удержанием ночью и утром 26 октября туман, видимость 200-500 м”, - говорится в сообщении. 

Детали 

Уровень опасности желтый. 

Водителям за рулем рекомендуют придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним

Метеорологическая осень пришла в Киев более чем на две недели позже, чем должна была.

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