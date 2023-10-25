Плохая видимость в Киеве: туман продержится до утра - Укргидрометцентр
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В столице Украины значительно ухудшилась видимость до 200-500 метров из-за тумана, который продержится до утра. Водителям рекомендуется быть более осмотрительными. Об этом информирует УНН со ссылкой Укргидрометцентр.
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“В ближайший час с удержанием ночью и утром 26 октября туман, видимость 200-500 м”, - говорится в сообщении.
Детали
Уровень опасности желтый.
Водителям за рулем рекомендуют придерживаться следующих советов:
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- снизить скорость движения;
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- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
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- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
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- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
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- избегать резких маневров на дороге.
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Напомним
Метеорологическая осень пришла в Киев более чем на две недели позже, чем должна была.