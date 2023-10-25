Плохая видимость в Киеве: туман продержится до утра - Укргидрометцентр

Цитата

“В ближайший час с удержанием ночью и утром 26 октября туман, видимость 200-500 м”, - говорится в сообщении.

Детали

Уровень опасности желтый.

Водителям за рулем рекомендуют придерживаться следующих советов:



снизить скорость движения;



при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;



держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;



при остановке включить аварийную световую сигнализацию;



избегать резких маневров на дороге.



Напомним

Метеорологическая осень пришла в Киев более чем на две недели позже, чем должна была.