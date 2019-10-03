Подвійне вбивство на Буковині: у криниці знайшли тіла матері та 8-річної доньки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Чернівецькій області під час розшуку безвісти зниклого хлопця, працівники поліції виявили мертвими його матір і сестру. Тіла померлих з ознаками насильницької смерті правоохоронці знайшли у криниці за місцем проживання потерпілих, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУ НП у Чернівецькій області.
“Сьогодні, 3-го жовтня, до поліції надійшло повідомлення про зниклого безвісти 20-річного жителя міста Кіцмань. У пошуках хлопця група реагування патрульної поліції Кіцманського ВП приїхала до матері розшукуваного, яка з донькою мешкала окремо. Оскільки вдома нікого не було, поліцейські почали оглядати територію господарства і помітили у криниці тіло людини. Про знахідку негайно повідомили на спецлінію “102”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомили у поліції, рятувальники дістали з криниці тіла жінки та дівчинки. Правоохоронці встановили особи померлих — 40-річної власниці господарства та її 8-річної доньки. На тілах поліцейські виявили колото-різані рани, що вказують на насильницьку смерть.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Наразі працівники поліції оглядають місце події, опитують можливих свідків і очевидців, а також встановлюють місцезнаходження зниклого хлопця. Проводиться досудове розслідування.
Як повідомляв УНН, чоловік спалив свою колишню дружину у будинку та намагався втекти на Донбас.