Двойное убийство на Буковине: в колодце нашли тела матери и 8-летней дочери

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 29189 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 54491 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 64539 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 109765 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 166506 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 160863 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 214722 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 201236 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 436371 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 233439 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
3.1м/с
52%
Популярные новости

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 48093 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 45091 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 45311 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 28199 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 18762 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 194442 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 179642 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 266074 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 436358 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 538267 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 109787 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 60398 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 58139 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 64397 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 94734 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Двойное убийство на Буковине: в колодце нашли тела матери и 8-летней дочери

Киев • УНН

 • 34881 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. В Черновицкой области во время поиска без вести пропавшего парня, работники полиции обнаружили мертвыми его мать и сестру. Тела умерших с признаками насильственной смерти правоохранители нашли в колодце по месту жительства потерпевших, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Черновицкой области.

Двойное убийство на Буковине: в колодце нашли тела матери и 8-летней дочери

"Сегодня, 3 октября, в полицию поступило сообщение о пропавшем без вести 20-летнем жителе города Кицмань. В поисках парня группа реагирования патрульной полиции Кицманского ОП приехала к матери разыскиваемого, которая с дочкой жила отдельно. Поскольку дома никого не было, полицейские начали осматривать территорию хозяйства и заметили в колодце тело человека. О находке немедленно сообщили по спецлинии "102", - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, спасатели достали из колодца тела женщины и девочки. Правоохранители установили личности погибших - 40-летней владелицы хозяйства и ее 8-летней дочери. На телах полицейские обнаружили колото-резаные раны, указывающие на насильственную смерть.

Следователи начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас сотрудники полиции осматривают место происшествия, опрашивают возможных свидетелей и очевидцев, а также устанавливают местонахождение пропавшего парня. Проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНН, человек сжег свою бывшую жену в доме и пытался скрыться на Донбасс.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,863.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.10