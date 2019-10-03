Двойное убийство на Буковине: в колодце нашли тела матери и 8-летней дочери
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Черновицкой области во время поиска без вести пропавшего парня, работники полиции обнаружили мертвыми его мать и сестру. Тела умерших с признаками насильственной смерти правоохранители нашли в колодце по месту жительства потерпевших, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Черновицкой области.
"Сегодня, 3 октября, в полицию поступило сообщение о пропавшем без вести 20-летнем жителе города Кицмань. В поисках парня группа реагирования патрульной полиции Кицманского ОП приехала к матери разыскиваемого, которая с дочкой жила отдельно. Поскольку дома никого не было, полицейские начали осматривать территорию хозяйства и заметили в колодце тело человека. О находке немедленно сообщили по спецлинии "102", - говорится в сообщении.
Как сообщили в полиции, спасатели достали из колодца тела женщины и девочки. Правоохранители установили личности погибших - 40-летней владелицы хозяйства и ее 8-летней дочери. На телах полицейские обнаружили колото-резаные раны, указывающие на насильственную смерть.
Следователи начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас сотрудники полиции осматривают место происшествия, опрашивают возможных свидетелей и очевидцев, а также устанавливают местонахождение пропавшего парня. Проводится досудебное расследование.
Как сообщал УНН, человек сжег свою бывшую жену в доме и пытался скрыться на Донбасс.