Чоловік спалив свою колишню дружину у будинку та намагався втекти на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві жительки Суворовського району Одеси, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у Одеській області.
Головне управління ДСНС в Одеській області повідомило, що 1 жовтня о 21:07 до служби порятунку “101” надійшла інформація про пожежу в приватному будинку, розташованому в селищі Шевченко-3 (Суворовський район міста).
“Вогнеборці локалізували пожежу о 21:29; о 21:39 ліквідували на площі 15 м2. На місці пожежі виявлено загиблу господарку 1976 р.н. Ймовірна причина пожежі — занесення джерела запалювання ззовні невстановленою особою. Від ДСНС залучалось 5 одиниць пожежної техніки та 18 чоловік особового складу”, — додали у ДСНС.
Чоловік підпалив будинок своєї колишньої співмешканки, яка навідріз відмовилася відновлювати з ним стосунки.
Під час ліквідації пожежі, що охопила 15 кв. м. будівлі, у приміщенні була виявлена 43-річна господиня без ознак життя. За попередніми висновками експертів, жінка отруїлася продуктами горіння.
“Підозрюваний зізнався, що після розлучення тривалий час всілякими способами намагався повернути жінку. Коли ж усі спроби виявилися марними, — підпалив її будинок. Зі слів чоловіка, після скоєного він планував втекти на Донбас. За вказаними фактами розпочато кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: 115 ч. 1 та 194 ч. 2. Зловмиснику вже повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Рішення про притягнення його до відповідальності за підпал будинку буде вирішуватися після отримання результатів пожежно-технічної експертизи”, — вказано у повідомленні.
За вказаними фактами розпочато кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: 115 ч. 1 та 194 ч. 2. Зловмиснику вже повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Рішення про притягнення його до відповідальності за підпал будинку буде вирішуватися після отримання результатів пожежно-технічної експертизи.
Наразі досудове слідство триває. До обрання запобіжного заходу підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.