Мужчина сжег свою бывшую жену в доме и пытался бежать на Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве жительницы Суворовского района Одессы, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.
Главное управление ГСЧС в Одесской области сообщило, что 1 октября в 21:07 в службу спасения “101” поступила информация о пожаре в частном доме, расположенном в поселке Шевченко-3 (Суворовский район города).
“Пожарные локализовали пожар в 21:29; в 21:39 ликвидировали на площади 15 м2. На месте пожара обнаружено погибшую хозяйку 1976 г.р. Предполагаемая причина пожара — занесение источника зажигания извне неустановленным лицом. От ГСЧС привлекалось 5 единиц пожарной техники и 18 человек личного состава”, — добавили в ГСЧС.
Мужчина поджег дом своей бывшей сожительницы, которая наотрез отказалась восстанавливать с ним отношения.
Во время ликвидации пожара, охватившего 15 кв. м. здания, в помещении была обнаружена 43-летняя хозяйка без признаков жизни. По предварительным выводам экспертов, женщина отравилась продуктами горения.
“Подозреваемый признался, что после развода долгое время всевозможными способами пытался вернуть женщину. Когда все попытки оказались тщетными, — поджег ее дом. По словам мужчины, после совершенного он планировал сбежать на Донбасс. По указанным фактам возбуждено уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 115 ч. 1 и 194 ч. 2. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Решение о привлечении его к ответственности за поджог дома будет решаться после получения результатов пожарно-технической экспертизы”, — указано в сообщении.
По указанным фактам возбуждено уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 115 ч. 1 и 194 ч. 2. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Решение о привлечении его к ответственности за поджог дома будет решаться после получения результатов пожарно-технической экспертизы.
Сейчас следствие продолжается. До избрания меры пресечения подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.