Подвійне вбивство на Буковині: поліція встановила підозрюваного
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У Чернівецькій області поліція встановила підозрюваного у вбивстві жінки та 8-річної дівчинки, тіла яких були знайдені у криниці, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУ НП у Чернівецькій області.
Підозрюваним, за даними поліції, виявився 20-річний син загиблої жінки.
"Поліція Чернівецької області встановлює місцезнаходження Гушуватого Сергія Сергійовича, 1999 року народження, жителя міста Кіцмань. Розшукуваний підозрюється у причетності до смерті своєї 40-річної матері та 8-річної сестри. Їхні тіла знайдено сьогодні. 3-го жовтня, у колодязі за місцем проживання", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Чернівецькій області під час розшуку безвісти зниклого хлопця, працівники поліції виявили мертвими його матір і сестру. Тіла померлих з ознаками насильницької смерті правоохоронці знайшли у криниці за місцем проживання потерпілих.