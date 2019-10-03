Двойное убийство на Буковине: полиция установила подозреваемого
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Черновицкой области полиция установила подозреваемого в убийстве женщины и 8-летней девочки, тела которых были найдены в колодце, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Черновицкой области.
Подозреваемым, по данным полиции, оказался 20-летний сын погибшей женщины.
"Полиция Черновицкой области устанавливает местонахождение Гушуватого Сергея Сергеевича, 1999 года рождения, жителя города Кицмань. Разыскиваемый подозревается в причастности к смерти своей 40-летней матери и 8-летней сестры. Их тела найдены сегодня, 3 октября, в колодце по месту жительства", - говорится в сообщении.
Напомним, в Черновицкой области во время поиска без вести пропавшего парня, работники полиции обнаружили мертвыми его мать и сестру. Тела умерших с признаками насильственной смерти правоохранители нашли в колодце по месту жительства потерпевших.