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Двойное убийство на Буковине: полиция установила подозреваемого

Киев • УНН

 • 17321 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. В Черновицкой области полиция установила подозреваемого в убийстве женщины и 8-летней девочки, тела которых были найдены в колодце, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Черновицкой области.

Двойное убийство на Буковине: полиция установила подозреваемого

Подозреваемым, по данным полиции, оказался 20-летний сын погибшей женщины.

"Полиция Черновицкой области устанавливает местонахождение Гушуватого Сергея Сергеевича, 1999 года рождения, жителя города Кицмань. Разыскиваемый подозревается в причастности к смерти своей 40-летней матери и 8-летней сестры. Их тела найдены сегодня, 3 октября, в колодце по месту жительства", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черновицкой области во время поиска без вести пропавшего парня, работники полиции обнаружили мертвыми его мать и сестру. Тела умерших с признаками насильственной смерти правоохранители нашли в колодце по месту жительства потерпевших.

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