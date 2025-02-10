Подружжя у Німеччині отримало довічне за вбивство українок заради немовляти
Київ • УНН
Суд Мангайма засудив німецьке подружжя до довічного ув'язнення за вбивство двох українок - матері та доньки. Пара вбила жінок, щоб викрасти новонароджену дитину однієї з них та видати за свою.
Німецьке подружжя, яке зізналося у вбивстві української біженки та її матері минулого року з метою викрадення новонародженої дитини, в понеділок, 10 лютого, було засуджено до довічного ув'язнення. Про це повідомляє DW, передає УНН.
Земельний суд Мангайма, що на півдні Німеччини, засудив до довічного ув'язнення 45-річну жінку та її 43-річного чоловіка за вбивство у березні 2024 року українки та її матері та у викраденні дитини
Зазначається, що суд припустив, що подружжя мало намір видати дитину однієї з жертв за свою власну, а також встановив особливу тяжкість їхньої провини. Це означає, що дострокове звільнення з в'язниці для засуджених після 15 років у тюрмі є практично неможливим.
За версією прокуратури, подружжя вбило 51-річну українську біженку Марину Стеценко та її 27-річну доньку Маргариту, щоб забрати дитину останньої. Вбивство було скоєне після того, як зловмисники потайки підклали жертвам у їжу психотропні речовини. Імовірно, це сталося під час вечері у китайському ресторані, куди подружжя зловмисників запросило жертв під приводом святкування дня народження.
Тіло 51-річної жінки після двотижневих пошуків виявила на березі озера поблизу міста Хокенгайм. Кількома днями раніше поліція у Хоккенгаймі на березі Рейну знайшла тіло її дочки з ознаками насильницької смерті. Як встановило слідство, після вбивства 27-річну жінку намагалися спалити.
Мотивом злочину, як вважає слідство, стало прагнення пари мати дівчинку. Як з'ясували журналісти видання Die Zeit, у подружжя обвинувачених вже є діти, яких вони виховували разом. У жінки - двоє синів від першого шлюбу, а також восьмирічний на момент злочину спільний син. У чоловіка, за даними видання, є донька від першого шлюбу, яку він, однак, рідко бачив
Чоловік зізнався психологам, що прагнув зробити дружину щасливою, здійснивши її мрію про доньку. Зловмисниками розглядалися різні варіанти отримати дівчинку, зокрема викрадення новонародженого немовля у лікарні. Зрештою, однак, з'явився план викрасти дитину однієї з українських біженок.
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У Німеччині засудили до довічного увʼязнення чоловіка, який вбив 9-річну дівчинку з України.