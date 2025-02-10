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Подружжя у Німеччині отримало довічне за вбивство українок заради немовляти

Подружжя у Німеччині отримало довічне за вбивство українок заради немовляти

Київ • УНН

 • 38382 перегляди

Суд Мангайма засудив німецьке подружжя до довічного ув'язнення за вбивство двох українок - матері та доньки. Пара вбила жінок, щоб викрасти новонароджену дитину однієї з них та видати за свою.

Німецьке подружжя, яке зізналося у вбивстві української біженки та її матері минулого року з метою викрадення новонародженої дитини, в понеділок, 10 лютого, було засуджено до довічного ув'язнення. Про це повідомляє DW, передає УНН.

Земельний суд Мангайма, що на півдні Німеччини, засудив до довічного ув'язнення 45-річну жінку та її 43-річного чоловіка за вбивство у березні 2024 року українки та її матері та у викраденні дитини

 - пише видання.

Зазначається, що суд припустив, що подружжя мало намір видати дитину однієї з жертв за свою власну, а також встановив особливу тяжкість їхньої провини. Це означає, що дострокове звільнення з в'язниці для засуджених після 15 років у тюрмі є практично неможливим.

За версією прокуратури, подружжя вбило 51-річну українську біженку Марину Стеценко та її 27-річну доньку Маргариту, щоб забрати дитину останньої. Вбивство було скоєне після того, як зловмисники потайки підклали жертвам у їжу психотропні речовини. Імовірно, це сталося під час вечері у китайському ресторані, куди подружжя зловмисників запросило жертв під приводом святкування дня народження.

Тіло 51-річної жінки після двотижневих пошуків виявила на березі озера поблизу міста Хокенгайм. Кількома днями раніше поліція у Хоккенгаймі на березі Рейну знайшла тіло її дочки з ознаками насильницької смерті. Як встановило слідство, після вбивства 27-річну жінку намагалися спалити.

Мотивом злочину, як вважає слідство, стало прагнення пари мати дівчинку. Як з'ясували журналісти видання Die Zeit, у подружжя обвинувачених вже є діти, яких вони виховували разом. У жінки - двоє синів від першого шлюбу, а також восьмирічний на момент злочину спільний син. У чоловіка, за даними видання, є донька від першого шлюбу, яку він, однак, рідко бачив 

- додає видання.

Чоловік зізнався психологам, що прагнув зробити дружину щасливою, здійснивши її мрію про доньку. Зловмисниками розглядалися різні варіанти отримати дівчинку, зокрема викрадення новонародженого немовля у лікарні. Зрештою, однак, з'явився план викрасти дитину однієї з українських біженок.

Нагадаємо

У Німеччині засудили до довічного увʼязнення чоловіка, який вбив 9-річну дівчинку з України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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