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Супруги в Германии получили пожизненное за убийство украинок ради младенца

Супруги в Германии получили пожизненное за убийство украинок ради младенца

Киев  •  УНН

 • 9349 просмотра

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Суд Мангейма приговорил немецких супругов к пожизненному заключению за убийство двух украинок - матери и дочери. Пара убила женщин, чтобы похитить новорожденного ребенка одной из них и выдать за своего.

Немецкие супруги, которые признались в убийстве украинской беженки и ее матери в прошлом году с целью похищения новорожденного ребенка, в понедельник, 10 февраля, были приговорены к пожизненному заключению. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Земельный суд Мангейма, что на юге Германии, приговорил к пожизненному заключению 45-летнюю женщину и ее 43-летнего мужа за убийство в марте 2024 года украинки и ее матери и в похищении ребенка

 - пишет издание.

Отмечается, что суд предположил, что супруги намеревались выдать ребенка одной из жертв за своего собственного, а также установил особую тяжесть их вины. Это означает, что досрочное освобождение из тюрьмы для осужденных после 15 лет в тюрьме является практически невозможным.

По версии прокуратуры, супруги убили 51-летнюю украинскую беженку Марину Стеценко и ее 27-летнюю дочь Маргариту, чтобы забрать ребенка последней. Убийство было совершено после того, как злоумышленники тайком подложили жертвам в пищу психотропные вещества. Предположительно, это произошло во время ужина в китайском ресторане, куда супруги злоумышленники пригласили жертв под предлогом празднования дня рождения.

Тело 51-летней женщины после двухнедельных поисков обнаружила на берегу озера вблизи города Хокенхайм. Несколькими днями ранее полиция в Хоккенхайме на берегу Рейна нашла тело ее дочери с признаками насильственной смерти. Как установило следствие, после убийства 27-летнюю женщину пытались сжечь.

Мотивом преступления, как считает следствие, стало стремление пары иметь девочку. Как выяснили журналисты издания Die Zeit, у супругов обвиняемых уже есть дети, которых они воспитывали вместе. У женщины - двое сыновей от первого брака, а также восьмилетний на момент преступления совместный сын. У мужчины, по данным издания, есть дочь от первого брака, которую он, однако, редко видел 

- добавляет издание.

Мужчина признался психологам, что стремился сделать жену счастливой, осуществив ее мечту о дочери. Злоумышленниками рассматривались различные варианты получить девочку, в частности похищение новорожденного младенца в больнице. В конце концов, однако, появился план похитить ребенка одной из украинских беженок.

Напомним

В Германии приговорили к пожизненному заключению мужчину, который убил 9-летнюю девочку из Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

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