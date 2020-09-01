Подорожі у час пандемії: українцям дозволили в'їзд у Болгарію без тесту і карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. З 1 по 30 вересня громадяни України можуть в'їжджати на територію Болгарії без необхідності надання негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19 та без карантину. Про це інформує Консульський відділ посольства України в Болгарії, передає УНН.
“31.08.2020 р. оновлено рішення Мінохорони здоров’я РБ № РД-01-488, згідно з яким з 1 до 30 вересня ц.р. громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії без необхідності надання документу, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, та без проходження 14-денного карантину”, — повідомили дипломати.
Нагадаємо, Міністерство здоров’я України 30 серпня оновило список країн “червоної” та “зеленої” зон з урахуванням кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис.