Путешествия во время пандемии: украинцам разрешили въезд в Болгарию без теста и карантина

"31.08.2020 г. обновлено решение Минздрава РБ № РД-01-488, согласно которому с 1 по 30 сентября с.г. гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, что показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина", - сообщили дипломаты.

Напомним, Министерство здоровья Украины 30 августа обновило список стран "красной" и "зеленой" зон с учетом количества активных случаев COVID-19 на 100 тыс.