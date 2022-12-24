Подоляк: важливо перейти до "більш руйнівних" інструментів через нарощування Іраном зброї для росії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив на важливості "більш руйнівних" інструментів в умовах, коли Іран принижує інститут міжнародних санкцій, плануючи збільшення обсягів зброї для росії, передає УНН.
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"Іран, який планує збільшити обсяги зброї для росії, демонстративно принижує інститут "міжнародних санкцій"… Важливо відмовитися від концепції "непрацюючих санкцій", "недіючої резолюції ООН", а перейти до більш руйнівних інструментів – знищення виробництва та арешту постачальників", - написав він у Twitter.
Іран, який планує збільшити обсяги зброї для Росії, демонстративно принижує інститут «міжнародних санкцій»…
Важливо відмовитися від концепції «непрацюючі санкції», «недіючі резолюції ООН», а перейти до більш руйнівних інструментів – знищення виробництв та арешти постачальників…
Додамо
Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу у Конгресі США заявив, що росія знайшла спільника в геноцидній політиці - Іран. Він додав, що співпраця цих двох країн загрожує не лише Україні, а й усім союзникам США.
Іран відповів Зеленському та попередив про обмежене "терпіння до необґрунтованих звинувачень".
Нагадаємо
Речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що поставки Іраном безпілотників росії для використання у війні проти України перетворюють відносини між Тегераном і москвою на "повноцінне оборонне партнерство".