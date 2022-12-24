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Подоляк: важливо перейти до "більш руйнівних" інструментів через нарощування Іраном зброї для росії

Подоляк: важливо перейти до "більш руйнівних" інструментів через нарощування Іраном зброї для росії

Київ • УНН

 • 523935 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив на важливості "більш руйнівних" інструментів в умовах, коли Іран принижує інститут міжнародних санкцій, плануючи збільшення обсягів зброї для росії, передає УНН.

Цитата

"Іран, який планує збільшити обсяги зброї для росії, демонстративно принижує інститут "міжнародних санкцій"… Важливо відмовитися від концепції "непрацюючих санкцій", "недіючої резолюції ООН", а перейти до більш руйнівних інструментів – знищення виробництва та арешту постачальників", - написав він у Twitter.

Іран, який планує збільшити обсяги зброї для Росії, демонстративно принижує інститут «міжнародних санкцій»…
Важливо відмовитися від концепції «непрацюючі санкції», «недіючі резолюції ООН», а перейти до більш руйнівних інструментів – знищення виробництв та арешти постачальників…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 24, 2022

Додамо

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу у Конгресі США заявив, що росія знайшла спільника в геноцидній політиці - Іран. Він додав, що співпраця цих двох країн загрожує не лише Україні, а й усім союзникам США.

Іран відповів Зеленському та попередив про обмежене "терпіння до необґрунтованих звинувачень".

Нагадаємо

Речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що поставки Іраном безпілотників росії для використання у війні проти України перетворюють відносини між Тегераном і москвою на "повноцінне оборонне партнерство".

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