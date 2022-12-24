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Подоляк: важно перейти к "более разрушительным" инструментам из-за наращивания Ираном оружия для россии

Киев • УНН

 • 523932 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил важность "более разрушительных" инструментов в условиях, когда Иран унижает институт международных санкций, планируя увеличение объемов оружия для россии, передает УНН.

Цитата

"Иран, планирующий увеличить объемы оружия для россии, демонстративно унижает институт "международных санкций"… Важно отказаться от концепции "неработающих санкций", "бездействующей резолюции ООН", а перейти к более разрушительным инструментам – уничтожение производства и ареста поставщиков", - написал он в Twitter.

Іран, який планує збільшити обсяги зброї для Росії, демонстративно принижує інститут «міжнародних санкцій»…
Важливо відмовитися від концепції «непрацюючі санкції», «недіючі резолюції ООН», а перейти до більш руйнівних інструментів – знищення виробництв та арешти постачальників…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 24, 2022

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Конгрессе США заявил, что россия нашла сообщника в геноцидной политике – Иран. Он добавил, что сотрудничество этих двух стран угрожает не только Украине, но и всем союзникам США.

Иран ответил Зеленскому и предупредил об ограниченном "терпении к необоснованным обвинениям".

Напомним

Спикер Госдепа США Нед Прайс заявил, что поставки Ираном беспилотников россии для использования в войне против Украины превращают отношения между Тегераном и москвой в "полноценное оборонное партнерство".

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