Податковий законопроект 5600 знищить галузь птахівництва в Україні - експерт

Він нагадав, що проектом ЗУ пропонується позбавити птахівників права бути платниками єдиного податку четвертої групи. Вказана норма є контраверсійною і призведе до зменшення податкових надходжень у місцеві бюджети, каже фахівець.

"Протягом 2017-2020 років Група компаній МХП сплатила до бюджетів всіх рівнів 15,78 млрд грн. Значна доля податкових платежів – до місцевих бюджетів. Це села, селища, невеликі міста, де знаходяться наші виробничі потужності й на наших підприємствах працюють місцеві жителі.

Тому, найбільш контраверсійною є норма законопроекту 5600 про позбавлення права виробників продукції птахівництва – курей, качок, індиків, перепелів, виробників яєць – сплачувати єдиний податок 4-ої групи до місцевих бюджетів", – аргументував він.

Єдиний податок четвертої групи є бюджетоутворюючим для багатьох ОТГ, продовжив Мороз. Тож, у разі ухвалення ЗУ громади можуть зіштовхнутися із нестачею коштів, що матиме негативні наслідки для соціально-економічного розвитку регіону, додав фахівець.

Доповнення

У Головному науково-експертному управлінні ВР назвали наслідки ухвалення законопроекту 5600: безробіття, еміграція та монополізація агросектору.

Окрім того, ухвалення цього законопректу, за словами експертів, призведе до значного здорожчання найпопулярного серед українців м’яса — курятини. Адже йдеться про зміну оподаткування птахівників.