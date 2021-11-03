Податковий законопроект 5600 знищить галузь птахівництва в Україні - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Податковий законопроект № 5600 містить низку дискримінаційних норм щодо вітчизняної галузі птахівництва. Таку думку висловив керівник відділу аналізу та адміністрування МХП Павло Мороз, передає УНН із посиланням на AgroTrend.
Він нагадав, що проектом ЗУ пропонується позбавити птахівників права бути платниками єдиного податку четвертої групи. Вказана норма є контраверсійною і призведе до зменшення податкових надходжень у місцеві бюджети, каже фахівець.
"Протягом 2017-2020 років Група компаній МХП сплатила до бюджетів всіх рівнів 15,78 млрд грн. Значна доля податкових платежів – до місцевих бюджетів. Це села, селища, невеликі міста, де знаходяться наші виробничі потужності й на наших підприємствах працюють місцеві жителі.
Тому, найбільш контраверсійною є норма законопроекту 5600 про позбавлення права виробників продукції птахівництва – курей, качок, індиків, перепелів, виробників яєць – сплачувати єдиний податок 4-ої групи до місцевих бюджетів", – аргументував він.
Єдиний податок четвертої групи є бюджетоутворюючим для багатьох ОТГ, продовжив Мороз. Тож, у разі ухвалення ЗУ громади можуть зіштовхнутися із нестачею коштів, що матиме негативні наслідки для соціально-економічного розвитку регіону, додав фахівець.
Доповнення
У Головному науково-експертному управлінні ВР назвали наслідки ухвалення законопроекту 5600: безробіття, еміграція та монополізація агросектору.
Окрім того, ухвалення цього законопректу, за словами експертів, призведе до значного здорожчання найпопулярного серед українців м’яса — курятини. Адже йдеться про зміну оподаткування птахівників.