Налоговый законопроект 5600 уничтожит отрасль птицеводства в Украине - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Налоговый законопроект № 5600 содержит ряд дискриминационных норм в отношении отечественной отрасли птицеводства. Такое мнение высказал руководитель отдела анализа и администрирования МХП Павел Мороз, передает УНН со ссылкой на AgroTrend.
Он напомнил, что проектом ЗУ предлагается лишить птицеводов права быть плательщиками единого налога четвертой группы. Указанная норма является контраверсионной и приведет к уменьшению налоговых поступлений в местные бюджеты, говорит специалист.
"В течение 2017-2020 годов Группа компаний МХП уплатила в бюджеты всех уровней 15,78 млрд грн. Значительная доля налоговых платежей в местные бюджеты. Это села, поселки, небольшие города, где находятся наши производственные мощности и на наших предприятиях работают местные жители.
Поэтому, наиболее контраверсионной является норма законопроекта 5600 о лишении права производителей продукции птицеводства - кур, уток, индюков, перепелов, производителей яиц - уплачивать единый налог 4-й группы в местные бюджеты", - аргументировал он.
Единый налог четвертой группы является бюджетообразующим для многих ОТГ, продолжил Мороз. Поэтому, в случае принятия ЗУ громады могут столкнуться с нехваткой средств, что будет иметь негативные последствия для социально-экономического развития региона, добавил специалист.
Дополнение
В Главном научно-экспертном управлении ВР назвали последствиях принятия законопроекта 5600: безработица, эмиграция и монополизация агросектора.
Кроме того, принятие этого законопректа, по словам экспертов, приведет к значительному подорожанию самого популярного среди украинцев мяса — курятины. Ведь речь идет об изменении налогообложения птицеводов.