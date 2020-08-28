Податкова проводить обшуки в Черкаській міськраді
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Черкаській міській раді проводять обшуки 55 перевіряючих осіб із податкової міста Києва. Про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Черкас Анатолій Бондаренко, передає УНН.
“Давайте скажемо, що це співпадіння, поки президентський кортеж шукають жителі міста, у Черкаській міській раді обшуки податковою міста Києва, разом перевіряючих сьогодні 55 осіб”, - написав Анатолій Бондаренко.
За його словами, ОДА не включила жодного їхнього об’єкту, в тому числі і садок на митниці, в програму “Велике будівництво”.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський приїхав на Черкащину.
Також нагадаємо, він представив нового очільника Черкащини.