Податкова проводить обшуки в Черкаській міськраді

“Давайте скажемо, що це співпадіння, поки президентський кортеж шукають жителі міста, у Черкаській міській раді обшуки податковою міста Києва, разом перевіряючих сьогодні 55 осіб”, - написав Анатолій Бондаренко.

За його словами, ОДА не включила жодного їхнього об’єкту, в тому числі і садок на митниці, в програму “Велике будівництво”.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський приїхав на Черкащину.

Також нагадаємо, він представив нового очільника Черкащини.