Налоговая проводит обыски в Черкасском горсовете
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Черкасском городском совете проводят обыски 55 проверяющих лиц из налоговой Киева. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, передает УНН.
"Давайте скажем, что это совпадение, пока президентский кортеж ищут жители города, в Черкасском городском совете обыски налоговой Киева, вместе проверяющих сегодня 55 человек", - написал Анатолий Бондаренко.
По его словам, ОГА не включила ни одного их объекта, в том числе и сад на таможне, в программу "Большая стройка".
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Черкасскую область.
Также напомним, он представил нового руководителя Черкасской области.