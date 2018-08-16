Поблизу вулкана на Алясці стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Землетрус магнітудою 6,6 зафіксовано в середу поблизу вулкана Танага в американському штаті Аляска. Даних про потерпілих або руйнування від цього поштовху на даний момент немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Як повідомила Геологічна служба США, землетрус стався о 21:56 за Гринвічем, епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 41 км на південь від вулкана Танага, вогнище стихії залягало на глибині 31,6 км.
Офіційного попередження про цунамі не було.
Нагадаємо, в результаті двох афтершоків магнітудою 5,0, що сталися за останні два дні в повіті Тунхай міста Юйси провінції Юньнань на південному заході Китаю 24 людини отримали травми.
О 01:44 понеділка в повіті Тунхай теж стався землетрус магнітудою 5,0. Осередок залягав на глибині 7 км.