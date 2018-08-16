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Вблизи вулкана на Аляске произошло землетрясение

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в среду вблизи вулкана Танага в американском штате Аляска. Данных о пострадавших или разрушениях от этого толчка на данный момент нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Вблизи вулкана на Аляске произошло землетрясение

Как сообщила Геологическая служба США, землетрясение произошло в 21:56 по Гринвичу, эпицентр подземных толчков располагался в 41 км к югу от вулкана Танага, очаг стихии залегал на глубине 31,6 км.

Официального предупреждения о цунами не было.

Напомним, в результате двух афтершоков магнитудой 5,0, произошедших за последние два дня в уезде Тунхай города Юйси провинции Юньнань на юго-западе Китая 24 человека получили травмы.

В 01:44 понедельника в уезде Тунхай тоже произошло землетрясение магнитудой 5,0. Очаг залегал на глубине 7 км.

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