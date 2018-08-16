Вблизи вулкана на Аляске произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в среду вблизи вулкана Танага в американском штате Аляска. Данных о пострадавших или разрушениях от этого толчка на данный момент нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Как сообщила Геологическая служба США, землетрясение произошло в 21:56 по Гринвичу, эпицентр подземных толчков располагался в 41 км к югу от вулкана Танага, очаг стихии залегал на глубине 31,6 км.
Официального предупреждения о цунами не было.
Напомним, в результате двух афтершоков магнитудой 5,0, произошедших за последние два дня в уезде Тунхай города Юйси провинции Юньнань на юго-западе Китая 24 человека получили травмы.
В 01:44 понедельника в уезде Тунхай тоже произошло землетрясение магнитудой 5,0. Очаг залегал на глубине 7 км.