Вблизи вулкана на Аляске произошло землетрясение

Как сообщила Геологическая служба США, землетрясение произошло в 21:56 по Гринвичу, эпицентр подземных толчков располагался в 41 км к югу от вулкана Танага, очаг стихии залегал на глубине 31,6 км.

Официального предупреждения о цунами не было.



Напомним, в результате двух афтершоков магнитудой 5,0, произошедших за последние два дня в уезде Тунхай города Юйси провинции Юньнань на юго-западе Китая 24 человека получили травмы.



В 01:44 понедельника в уезде Тунхай тоже произошло землетрясение магнитудой 5,0. Очаг залегал на глубине 7 км.