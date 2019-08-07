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Поблизу Львова на узбіччі дороги виявили тіло чоловіка і уламок фари

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Поблизу Львова на узбіччі автодороги знайшли тіло чоловіка, а біля нього уламок фари, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області, дорожньо-транспортна пригода сталась 6 серпня близько 21.30 на автодорозі "Червоноград-Броди" на відстані близько одного кілометру від с. Йосипівка Радехівського району.

Правоохоронці попередньо встановили, що невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем скоїв наїзд на пішохода, 34-річного мешканця одного з сіл району, після чого втік з місця події. Внаслідок наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці ДТП.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліцейські з’ясовують обставини події та вживають заходів для встановлення особи водія-втікача та місцезнаходження автомобіля, яким було скоєно наїзд.

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