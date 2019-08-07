Вблизи Львова на обочине дороги обнаружили тело мужчины и обломок фары

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 101489 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 102200 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 131061 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 140983 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128299 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129167 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131002 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153230 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151186 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140908 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вблизи Львова на обочине дороги обнаружили тело мужчины и обломок фары

Вблизи Львова на обочине дороги обнаружили тело мужчины и обломок фары

Киев  •  УНН

 • 9049 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Вблизи Львова на обочине автодороги нашли тело мужчины, а возле него обломок фары, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 6 августа около 21.30 на автодороге "Червоноград-Броды" на расстоянии около одного километра от с. Осиповка Радеховского района.

Правоохранители предварительно установили, что неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем совершил наезд на пешехода, 34-летнего жителя одного из сел района, после чего скрылся с места происшествия. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения, от которых скончался на месте ДТП.

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Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия и принимают меры для установления личности водителя-беглеца и местонахождение автомобиля, которым был совершен наезд.

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