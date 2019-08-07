Вблизи Львова на обочине дороги обнаружили тело мужчины и обломок фары
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Вблизи Львова на обочине автодороги нашли тело мужчины, а возле него обломок фары, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 6 августа около 21.30 на автодороге "Червоноград-Броды" на расстоянии около одного километра от с. Осиповка Радеховского района.
Правоохранители предварительно установили, что неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем совершил наезд на пешехода, 34-летнего жителя одного из сел района, после чего скрылся с места происшествия. В результате наезда пешеход получил телесные повреждения, от которых скончался на месте ДТП.
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Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия и принимают меры для установления личности водителя-беглеца и местонахождение автомобиля, которым был совершен наезд.