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Поблизу Коблевого у ДТП з вантажівкою травмувалося четверо людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. На Миколаївщині внаслідок зіткнення вантажівки Mercedes-Benz та легковика “ВАЗ 2107” постраждало четверо молодих людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.

Поблизу Коблевого у ДТП з вантажівкою травмувалося четверо людей

“Вранці 29 серпня приблизно о 5:00 на 67км автодороги М-14 "Одеса-Мелітополь-Новоазовськ“ біля села Коблеве Березанського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки Mercedes-Benz та "ВАЗ 2107“, який після зіткнення виїхав за межі проїзної частини, де у подальшому перекинувся”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок автопригоди 18-річний водій ВАЗ та троє його пасажирів 17-ти, 19-ти та 20-ти років із тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості були доставлені до медичного закладу. 35-річний водій вантажівки не травмувався.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами” та проводять розслідування. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють усі обставини автопригоди.

Нагадаємо, в Арбузинському районі на Миколаївщині сталася ДТП, в якій постраждали шестеро пасажирів, з них п’ятеро неповнолітніх дітей. 

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