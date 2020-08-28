На Миколаївщині у ДТП з вантажівкою травмувалися п’ятеро дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. В Арбузинському районі на Миколаївщині сталася ДТП, в якій постраждали шестеро пасажирів, з них п’ятеро неповнолітніх дітей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Миколаївської області.
“Вчора, 27 серпня, близько 22:20 на 92км+700м автодороги Н-24 "Благовіщенське — Миколаїв“ біля села Благодатне Арбузинського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки Renault Magnum та Opel Zafira. Внаслідок зіткнення транспортних засобів шестеро пасажирів віком від 7 до 39 років (7, 12, 15, двоє 17, та 39) Opel Zafira отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 33-річний водій від медичної допомоги відмовився. Водій вантажівки не травмувався.
“За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження попередньо за ч. 1 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами“ та проводять розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини вказаної автопригоди”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Київській області сталась смертельна ДТП — автівка влетіла у бетонний паркан. 20-річний водій та 15-річна пасажирка загинули на місці пригоди, ще троє осіб травмовані та доставлені до лікарні із численними травмами.