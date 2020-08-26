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Смертельна ДТП на Київщині: серед загиблих і постраждалих - підлітки

Київ • УНН

 • 27338 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Київській області сталась смертельна ДТП - автівка влетіла у бетонний паркан. 20-річний водій та 15-річна пасажирка загинули на місці пригоди, ще троє осіб травмовані та доставлені до лікарні із численними травмами, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУ НП у Київській області.

Смертельна ДТП на Київщині: серед загиблих і постраждалих - підлітки

Поліція Київщини встановлює обставини смертельної ДТП за участі неповнолітніх. Трагічна автопригода сталась у місті Березань.

“Встановлено, що водій автомобіля „Chevrolet“ не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бетонним парканом домоволодіння. На той момент у автівці знаходились водій та четверо пасажирів. Всі вони місцеві мешканці.

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20-річний водій та 15-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці пригоди, ще троє пасажирів 17 та 19 років отримали численні травми. Їх госпіталізували до медичного закладу”, — йдеться у повідомленні.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Розпочато досудове розслідування.

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