Смертельное ДТП в Киевской области: среди погибших и пострадавших - подростки
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Киевской области произошло смертельное ДТП - автомобиль влетел в бетонный забор. 20-летний водитель и 15-летняя пассажирка погибли на месте происшествия, еще три человека травмированы и доставлены в больницу с многочисленными травмами, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Киевской области.
Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства смертельного ДТП с участием несовершеннолетних. Трагическое автопроисшествие произошло в городе Березань.
"Установлено, что водитель автомобиля "Chevrolet" не справился с управлением и допустил столкновение с бетонным забором домовладения. На тот момент в машине находились водитель и четверо пассажиров. Все они местные жители.
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20-летний водитель и 15-летняя пассажирка от полученных травм погибли на месте происшествия, еще трое пассажиров 17 и 19 лет получили многочисленные травмы. Их госпитализировали в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Начато досудебное расследование.