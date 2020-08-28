В Николаевской области в ДТП с грузовиком травмированы пятеро детей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Арбузинском районе Николаевской области произошло ДТП, в котором пострадали шестеро пассажиров, из них пятеро несовершеннолетних детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.
"Вчера, 27 августа, около 22:20 на 92км + 700м автодороги Н-24 "Благовещенское - Николаев" возле села Благодатное Арбузинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Renault Magnum и Opel Zafira. В результате столкновения транспортных средств шестеро пассажиров в возрасте от 7 до 39 лет (7, 12, 15, двое 17 и 39) Opel Zafira получили телесные повреждения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 33-летний водитель от медицинской помощи отказался. Водитель грузовика не травмировался.
"По данному факту следователи начали уголовное производство предварительно по ч. 1 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" и проводят расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства указанного ДТП", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киевской области произошло смертельное ДТП - автомобиль влетел в бетонный забор. 20-летний водитель и 15-летняя пассажирка погибли на месте происшествия, еще три человека травмированы и доставлены в больницу с многочисленными травмами.