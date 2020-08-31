Неподалеку от Коблево в ДТП с грузовиком травмировались четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Николаевской области в результате столкновения грузовика Mercedes-Benz и легковушки "ВАЗ 2107" пострадало четверо молодых людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
"Утром 29 августа примерно в 5:00 на 67км автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" возле села Коблево Березанского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Mercedes-Benz и "ВАЗ 2107", который после столкновения выехал за пределы проезжей части, где в дальнейшем перевернулся", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП 18-летний водитель ВАЗ и трое его пассажиров 17-ти, 19-ти и 20-ти лет с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. 35-летний водитель грузовика не травмировался.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" и проводят расследование. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
Напомним, в Арбузинском районе Николаевской области произошло ДТП, в котором пострадали шесть пассажиров, из них пятеро несовершеннолетних детей.