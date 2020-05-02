Поблизу Гнутового бойовики обстріляли українські позиції із БПЛА, є поранений - ООС

"Противник з безпілотного літального апарату скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. Внаслідок вибуху один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому було надано належну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, "дали загарбникам адекватну відповідь". Втрати противника уточнюються.

Як повідомлялося раніше в УНН, з початку доби бойовики 13 разів обстріляли українські позиції, є поранений.