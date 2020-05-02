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Вблизи Гнутового боевики обстреляли украинские позиции из БПЛА, есть раненый - ООС

Киев • УНН

 • 14294 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Сегодня 2 мая российско-оккупационные войска обстреляли украинских военных с БПЛА вблизи населенного пункта Гнутово. Об этом сообщает сообщает пресс-служба ООС в Facebook, передает УНН.

Вблизи Гнутового боевики обстреляли украинские позиции из БПЛА, есть раненый - ООС

"Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Сообщается, что подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, "дали захватчикам адекватный ответ". Потери противника уточняются.

Как сообщалось ранее в УНН, с начала суток боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый.

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