Поблизу Чернігова закрили рух понтонною переправою через річку Десна

Цитата

"Зараз спеціальні служби працюють на місці. Час відновлення руху транспорту поки що не відомий. Про відновлення проїзду буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Об'їзд здійснюється альтернативним маршрутом, по дорозі Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів.

Додамо

Ситуація на річці Десна на Київщині контрольована. Внаслідок проведених підривних робіт спостерігається зниження рівня води в районах населених пунктів Пухівка, Зазим'я, Рожни Броварського району.

Через льодохід на Десні в районі села Погреби утворився затор, який спричинив підвищення рівня води.