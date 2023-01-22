Поблизу Чернігова закрили рух понтонною переправою через річку Десна
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка відбулась близько 16:40 22 січня, закрито рух понтонною переправою через р. Десна поблизу Чернігова. Про це інформує голова ОВА в Telegram, передає УНН.
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"Зараз спеціальні служби працюють на місці. Час відновлення руху транспорту поки що не відомий. Про відновлення проїзду буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.
Об'їзд здійснюється альтернативним маршрутом, по дорозі Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів.
Додамо
Ситуація на річці Десна на Київщині контрольована. Внаслідок проведених підривних робіт спостерігається зниження рівня води в районах населених пунктів Пухівка, Зазим'я, Рожни Броварського району.
Через льодохід на Десні в районі села Погреби утворився затор, який спричинив підвищення рівня води.