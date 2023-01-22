Вблизи Чернигова закрыли движение по понтонной переправе через реку Десна

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"Сейчас специальные службы работают на месте. Время возобновления движения транспорта пока что не известно. О возобновлении проезда будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Объезд осуществляется альтернативным маршрутом, по дороге Р-69 Киев - Вышгород - Десна - Чернигов.

Добавим

Ситуация на реке Десна в Киевской области контролируемая. Вследствие проведенных подрывных работ наблюдается снижение уровня воды в районах населенных пунктов Пуховка, Зазимье, Рожны Броварского района.

Из-за ледохода на Десне в районе села Погребы образовался затор, который вызвал повышение уровня воды.