Побиття в ТРЦ охоронцями хлопця без маски: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Поліція відкрила провадження через побиття відвідувача в київському торгово-розважальному центрі “Ocean Plaza” під час конфлікту з охоронцями. Хлопець був без маски. Про це журналісту УНН повідомила пресофіцер Голосіївського управління поліції ГУНП у Києві Христина Кір’якова.
Кір’якова зазначила, що повідомлення про інцидент надійшло по 102 близько 19:00.
“Ми зібрали всі відомості та відкрили провадження за ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження — ред.) стосовно відвідувача закладу 1988 року народження. Йому нанесли тілесні ушкодження охоронець, або охоронці. Це буде з’ясовано під час слідства, хто саме. Відео (з побиттям охоронцями хлопця — ред.) також буде приєднане до матеріалів”, — розповіла Кір’якова.
За її словами, в заяві потерпілий вказав, що конфлікт стався через відсутність на ньому маски. Він був замотаний шарфом.
Нагадаємо, на столичному Печерську чоловік напідпитку влаштував стрілянину після того, як охорона вивела його з аптеки через відмову одягати маску.