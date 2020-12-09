Избиение в ТРЦ охранниками парня без маски: полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Полиция открыла производство из-за избиения посетителя в киевском торгово-развлекательном центре “Ocean Plaza” во время конфликта с охранниками. Парень был без маски. Об этом журналисту УНН сообщила пресофицер Голосеевского управления полиции ГУНП в Киеве Кристина Кирьякова.
Кирьякова отметила, что сообщение об инциденте поступило по 102 около 19:00.
“Мы собрали все сведения и открыли производство по ст. 125 УК (умышленное легкое телесное повреждение — ред.) относительно посетителя заведения 1988 года рождения. Ему нанесли телесные повреждения охранник, или охранники. Это будет выяснено в ходе следствия, кто именно. Видео (с избиением охранниками парня — ред.) также будет присоединено к материалам”, — рассказала Кирьякова.
По ее словам, в заявлении потерпевший указал, что конфликт произошел из-за отсутствия на нем маски. Он был замотан шарфом.
Напомним, на столичном Печерске мужчина пьяным устроил стрельбу после того, как охрана вывела его из аптеки из-за отказа одевать маску.