Побиття ексміністра аграрної політики: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження через побиття та заволодіння телефоном колишнього міністра аграрної політики Ігоря Швайка. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ГУНП у Харківській області.
"Двоє невідомих побили чоловіка та заволоділи його телефоном, після чого залишили місце події на автомобілі. Із відповідною заявою 26 жовтня о 7:13 до Люботинського відділення поліції звернулася дружина потерпілого", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що на даний час 44-річний чоловік проходить медичне обстеження в одній із лікарень Харкова.
"За даним фактом слідчими Люботинського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років", - зазначається у повідомленні.
Також поліцією вживаються заходи, направлені на встановлення осіб зловмисників та їх затримання.
Нагадаємо, колишній міністр аграрної політики Ігор Швайка повідомив, що його побили двоє невідомих осіб з битами.