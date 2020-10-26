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Побиття ексміністра аграрної політики: відкрито провадження

Побиття ексміністра аграрної політики: відкрито провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження через побиття та заволодіння телефоном колишнього міністра аграрної політики Ігоря Швайка. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ГУНП у Харківській області.

"Двоє невідомих побили чоловіка та заволоділи його телефоном, після чого залишили місце події на автомобілі. Із відповідною заявою 26 жовтня о 7:13 до Люботинського відділення поліції звернулася дружина потерпілого", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на даний час 44-річний чоловік проходить медичне обстеження в одній із лікарень Харкова.

"За даним фактом слідчими Люботинського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років", - зазначається у повідомленні.

Також поліцією вживаються заходи, направлені на встановлення осіб зловмисників та їх затримання.

Нагадаємо, колишній міністр аграрної політики Ігор Швайка повідомив, що його побили двоє невідомих осіб з битами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

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