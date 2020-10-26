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Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 101463 перегляди

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Ексміністра аграрної політики побили двоє невідомих осіб з битами

Ексміністра аграрної політики побили двоє невідомих осіб з битами

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Колишній міністр аграрної політики Ігор Швайка повідомив, що його побили двоє невідомих осіб з битами. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Гарний” початок робочого тижня... Копаєш ділянку за парканом, травичку планую посіяти, зупиняється машина, вибігають двоє в масках з бітами, ... далі за текстом. Голову зашили, поїхали в 4-ту“, — написав Швайка.

Нагадаємо, в Обухові на Київщині на кандидата в депутати Обухівської міської та районної ради Дмитра Зрайченка невідомий напав з ножем у під’їзді.

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