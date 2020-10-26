Ексміністра аграрної політики побили двоє невідомих осіб з битами

“Гарний” початок робочого тижня... Копаєш ділянку за парканом, травичку планую посіяти, зупиняється машина, вибігають двоє в масках з бітами, ... далі за текстом. Голову зашили, поїхали в 4-ту“, — написав Швайка.

Нагадаємо, в Обухові на Київщині на кандидата в депутати Обухівської міської та районної ради Дмитра Зрайченка невідомий напав з ножем у під’їзді.