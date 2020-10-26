Экс-министра аграрной политики избили двое неизвестных с битами
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Бывший министр аграрной политики Игорь Швайка сообщил, что его избили двое неизвестных с битами. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Хорошее" начало рабочей недели... копаю участок за забором, травку планирую посеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами... далее по тексту. Голову зашили, поехали в 4-ю", - написал Швайка.
Напомним, в Обухове Киевской области на кандидата в депутаты Обуховского городского и районного совета Дмитрия Зрайченка неизвестный напал с ножом в подъезде.