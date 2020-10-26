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Избиение экс-министра аграрной политики: открыто производство

Избиение экс-министра аграрной политики: открыто производство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Полиция открыла уголовное производство из-за избиения и завладения телефоном бывшего министра аграрной политики Игоря Швайка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Харьковской области.

"Двое неизвестных избили мужчину и завладели его телефоном, после чего покинули место происшествия на автомобиле. С соответствующим заявлением 26 октября в 7:13 в Люботинськое отделение полиции обратилась жена пострадавшего", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время 44-летний мужчина проходит медицинское обследование в одной из больниц Харькова.

"По данному факту следователями Люботинського отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет", - отмечается в сообщении.

Также полицией принимаются меры, направленные на установление лиц злоумышленников и их задержание.

Напомним, бывший министр аграрной политики Игорь Швайка сообщил, что его избили двое неизвестных с битами.

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