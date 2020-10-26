Избиение экс-министра аграрной политики: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Полиция открыла уголовное производство из-за избиения и завладения телефоном бывшего министра аграрной политики Игоря Швайка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Харьковской области.
"Двое неизвестных избили мужчину и завладели его телефоном, после чего покинули место происшествия на автомобиле. С соответствующим заявлением 26 октября в 7:13 в Люботинськое отделение полиции обратилась жена пострадавшего", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в настоящее время 44-летний мужчина проходит медицинское обследование в одной из больниц Харькова.
"По данному факту следователями Люботинського отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет", - отмечается в сообщении.
Также полицией принимаются меры, направленные на установление лиц злоумышленников и их задержание.
Напомним, бывший министр аграрной политики Игорь Швайка сообщил, что его избили двое неизвестных с битами.