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Побили на очах сина та дружини: мер Броварів розповів подробиці пограбування його будинку

Київ • УНН

 • 25698 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Мер Броварів Ігор Сапожко розповів, що в його будинок увірвалися п’ятеро озброєних чоловіків, які зв’язали сина та дружину та на їхніх очах почали його бити. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Побили на очах сина та дружини: мер Броварів розповів подробиці пограбування його будинку

“Вчора о пів на десяту вечора група з п’ятьох озброєних чоловіків увірвалась в мій будинок, де в цей час знаходилась моя сім’я — дружина та дев’ятирічний син. Попри те, що всі заощадження, які були в домі, ми віддали одразу, злочинці зв’язали дитину та Марину і на їхніх очах почали мене бити. Після цього влаштували в будинку погром і швидко зникли”, — написав Сапожко.

За його словами, на місце події прибули правоохоронці, відкрита кримінальна справа, триває слідство, яке має кваліфікувати справу.

“Переконаний, що це не просто грабіж з ціллю заволодіти майном. Я сприймаю цей факт як політичний тиск та розправу в чистому вигляді, з метою залякати та змусити мене зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів...”, — зазначив мер.

Нагадаємо, у Київській області група невідомих осіб пограбувала будинок мера Броварів Ігоря Сапожка. Поліція відкрила провадження.

Як повідомлялося, народний депутат України від партії “Слуга народу” Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі звинуватив нинішнього мера Броварів Ігоря Сапожко в незаконній однаковій нумерації бюлетенів та контрольних талонів.

Нагадаємо, на Київщини зафіксували фальсифікацію з бюлетенями.

Так, у Броварах повторні вибори відбудуться 17 січня.

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